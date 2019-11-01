أنا ملك النص (6) - فاروق جعفر يحكي عن رفض اللعب مع الزمالك بسبب سحب شارة القيادة.. وإنقاذه للفريق

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 13:59

الزمالك فاروق جعفر ملك النص

نرشح لكم

أخر الأخبار

زميل وردة: إنه مسلم رائع ولا يشرب الخمر 2 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-11-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة كروية ساخنة وطويلة 2 ساعة | أوروبا
إيهاب جلال: مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية؟ هذا أفضل للمصري 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – نافاس يهدي ديجون فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان 2 ساعة | أوروبا
دربي برلين.. عندما تخترق الكرة جدارا جسّد معاناة الحرب 2 ساعة | أوروبا
لاعب أرسنال: أوزيل غير سعيد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك