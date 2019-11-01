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أنا ملك النص (5) - فاروق جعفر يحكي عن حكاية "أول 100 جنية" من فريد الأطرش بسبب هدف في الأهلي
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 13:58
الزمالك
فاروق جعفر
ملك النص
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