فاروق جعفر يجيب عن هل حدثت مشاكل مع محمود الخطيب في تدريب مصر

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 22:00

الأهلي الزمالك محمود الخطيب فاروق جعفر بيبو ملك النص

نرشح لكم

أخر الأخبار

الشحات يوضح كيف خدع النقاز في السوبر.. واعتذار 3 ساعة | مصر
الشناوي يحكي عن رفض الأهلي لعرض ستاندرد لييج.. وآخر لم ينظر إليه من أجل العودة 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – موناكو يُزيد من أوجاع مارسيليا ويقصيه من كأس الرابطة الفرنسية 3 ساعة | أوروبا
الشحات يبرر احتفال "ماذا أفعل للانتقال للأهلي؟".. ومتى تدخل الخطيب في صفقته 3 ساعة | مصر
الشناوي: كنت قريبا من أستون فيلا.. وهذا ما حدث في أنباء انتقالي لـ يونايتد 3 ساعة | الدوري المصري
كلوب: العديد شاهدوا المباراة على أمل تأهل أرسنال لكن أعتذر 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب

قد ينال إعجابك