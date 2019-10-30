فتحي: رفضت عرض بيراميدز من أجل الأهلي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 01:12

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

نيفيل يفتح النار على تشاكا: متهور وتدخلاته خاطئة ولا يتمتع بالخبرة 5 دقيقة | أوروبا
NBA - ليلة خيالية لـ أنتوني دايفز.. وإثارة اللحظات الأخيرة بين مافريكس والناجيتس 6 دقيقة | أمريكا
تشيلي تلغي مؤتمرات دولية.. ونهائي كوبا ليبرتادوريس مُهدد 19 دقيقة | أمريكا
أنا ملك النص (2) – عن لاعب دولي قبل الدوري.. واتهام من والدته 32 دقيقة | حكايات في الجول
مران الأهلي – جملة فنية جديدة من فايلر.. فقرة للكرة الطائرة ساعة | الدوري المصري
تقرير: فيراتي جدد عقده مع باريس سان جيرمان ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك