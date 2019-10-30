محمود الخطيب 65.. الشعاع الذي ظهر بعد النكسة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 00:00

محمود الخطيب بيبو الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: لم نقرر حتى الآن إن كنا سنخوض ودية في الإمارات أم لا 18 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يوضح سبب غياب الشيخ عن المران.. وموقف متولي ونيدفيد 24 دقيقة | الدوري المصري
تنس طاولة - هنا جودة لـ في الجول: ميدالية القارات بداية الحلم الأكبر.. وأتمنى تنفيذ وعد صلاح 46 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل مصر – طارق السيد يختار الأفضل.. وأمنية مؤجلة 59 دقيقة | لعبة في الجول
وكيله: معنويات محمد محمود مرتفعة.. وهذا ما قاله الطبيب الألماني بمجرد رؤيته 11 ساعة | مصر
بالفيديو - فوز بيولي الأول.. ميلان يتخطى سبال بفضل ركلة سوسو 11 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد

قد ينال إعجابك