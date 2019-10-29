أنا ملك النص (2) - فاروق جعفر يحكي عن انضمامه لمنتخب مصر قبل الزمالك.. وقصص يكشف عنها لأول مرة

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 21:44

الزمالك مصر فاروق جعفر ملك النص

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