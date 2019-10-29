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تركي آل الشيخ يتحدث عن نهاية الأزمة مع الأهلي
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 00:30
الأهلي
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويصرح: دعم الزمالك؟ إذا حدث سيكون للفريق الذي أُشجعه
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