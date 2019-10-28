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أهداف فوز أوساسونا على فالنسيا 3-1 (الدوري الإسباني)
الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 00:10
أهداف فوز باريس سان جيرمان على مرسيليا 4-0 (الدوري الفرنسي)
هدفا فوز إشبيلية على خيتافي 2-0 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز مانشستر يونايتد على نورويتش 3-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز مونشنجلادبخ على فرانكفورت 4-2 (الدوري الألماني)
فالنسيا
الدوري الإسباني
أوساسونا
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