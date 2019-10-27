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هدفا تعادل سبال ونابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 19:20
ملخص فوز إسبانيول على ليفانتي 1-0 (الدوري الإسباني)
هدف أرسنال الثاني في مرمى كريستال بالاس
هدف أرسنال الأول في مرمى كريستال بالاس
تسديدة قوية من صلاح وتألق كبير من حارس توتنام
سبال
نابولي
الدوري الإيطالي
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