محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص فوز ستراسبورج على نيس 1-0 (الدوري الفرنسي)
السبت، 26 أكتوبر 2019 - 23:04
أهداف فوز جنوى أمام بريشيا (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز أتليتكو مدريد على أتليتك بلباو (الدوري الإسباني)
هدفا فوز ليون على ميتز 2-0 (الدوري الفرنسي)
هدف عجيب في الدوري الكرواتي
نيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
نرشح لكم
أخر الأخبار
أهداف السبت الكروي - تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا
7 ساعة |
الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 27\10\2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز في إفريقيا.. وصلاح يواجه ضحيته
7 ساعة |
إفريقيا
صلاح محسن: الأهلي مختلف عن أي فريق آخر.. ومحمد محمود لاعب خيالي
8 ساعة |
مصر
موتا يتحدث عن تغييراته الثلاثة الجنونية
8 ساعة |
أوروبا
بركات: اتفقت مع ميتشو وأمير مرتضى على منح لاعبي الزمالك راحة 3 أيام فقط
8 ساعة |
الدوري المصري
توتنام ضحية صلاح المفضلة
8 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
ليس من بينهم الأهلي والزمالك.. بيراميدز يطارد رقما تاريخيا لـ 4 فرق مصرية في إفريقيا
رسائل من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. وتحذير
"الثلاثيات" تغزو الدوري الإنجليزي
بركات: كهربا ليس غريبا على المنتخب.. والبدري يستطيع السيطرة عليه
قبل المصري.. صدام وحيد مع أندية سيشل بذكريات التتويج
الأكثر مشاهدة
1
مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير
2
المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط
3
مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب
4
نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا