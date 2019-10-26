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أهداف فوز الحزم على الأهلي 2-1 (الدوري السعودي)
السبت، 26 أكتوبر 2019 - 19:31
أول أهداف بوليسيتش مع تشيلسي
أهداف فوز هوفنهايم على هيرتا برلين 3-2 (الدوري الألماني)
ملخص تعادل وست هام وشيفيلد يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي)
ملخص تعادل واتفورد وبورنموث 0-0 (الدوري الإنجليزي)
الأهلي
الدوري السعودي
الحزم
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