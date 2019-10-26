محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
المحترفون
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أداء دفاعي طيب في ملخص أداء تريزيجيه أمام سيتي
السبت، 26 أكتوبر 2019 - 15:33
إصابة إيجوايين القوية في الرأس أمام ليتشي
هدفا فوز بايرن على يونيون برلين (الدوري الألماني)
ملخص تعادل شالكه ودورتموند السلبي (الدوري الألماني)
هل حرم الحكم تريزيجيه من ركلة جزاء ضد سيتي؟
تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميسي يجيب.. من أفضل لاعب زامله وأحسن نجم شاهده؟
11 دقيقة |
أوروبا
بايرن نافيا التفريط في مولر: هذه قصة تودون كتابتها
40 دقيقة |
أوروبا
توخيل: لعل كلام فيلاس-بواس عن باريس موجه إلى جمهور مارسيليا
ساعة |
أوروبا
لامبارد ردا على مدرب بيرنلي: ماذا عن السقوط المتكرر للاعبيك؟
ساعة |
أوروبا
بالفيديو - لاعب خارج الميدان يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بألمانيا!
ساعة |
أوروبا
تجنبا للمخاطرة.. تقرير: يونايتد لم يعد يريد بيل
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
قبل المصري.. صدام وحيد مع أندية سيشل بذكريات التتويج
ميسي يجيب.. من أفضل لاعب زامله وأحسن نجم شاهده؟
بركات: كهربا ليس غريبا على المنتخب.. والبدري يستطيع السيطرة عليه
ليس من بينهم الأهلي والزمالك.. بيراميدز يطارد رقما تاريخيا لـ 4 فرق مصرية في إفريقيا
"الثلاثيات" تغزو الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1
مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير
2
المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط
3
مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب
4
نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا