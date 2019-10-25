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ملخص فوز ماينتس على كولن 3-0 (الدوري الألماني)
الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 23:47
ملخص فوز ساسولو على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز ليستر سيتي على ساوثامبتون 9-0 (الدوري الإنجليزي)
حاجات ممكن متفكرش فيها بس هي اللي بتخلينا نحب الكورة.. اعرفها
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ماينتس
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