سبورة في الجول – لماذا عانى الزمالك دفاعيا ضد جينيراسيون

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 11:36

الزمالك في إفريقيا جينيراسيون فوت سبورة في الجول

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي لـ في الجول: معاقبة فوزي وعماد حمدي بحرمانهما من الراحة 22 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ساري: رونالدو سيحتاج للراحة بناءً على ما يشعر به 37 دقيقة | أوروبا
تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر ساعة | مصر
قائمة البرازيل – استدعاء زميل تريزيجيه ومهاجم ريال مدريد لمواجهة كوريا الجنوبية والأرجنتين ساعة | أمريكا
مؤتمر لامبارد: غياب 4 لاعبين للإصابة.. ولدى بيرنلي ثنائي هجومي يُسبب المشاكل ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: تألق سترلينج يعود إليه.. وموعد عودة رودري ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا 4 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

قد ينال إعجابك