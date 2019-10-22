أهداف فوز يوفنتوس على لوكومتيف موسكو 2-1 (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 22:58

يوفنتوس ليلة الأبطال لوكومتيف موسكو

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