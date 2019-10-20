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يوسف: اسم كهربا لم يُطرَح في الأهلي إلا بعد رحيلي
الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 23:50
ملخص فوز بارما على جنوى 5-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز مرسيليا على ستراسبورج 2-0 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز إشبيلية على ليفانتي 1-0 (الدوري الإسباني)
أهداف تعادل ميلان أمام ليتشي 2-2 (الدوري الإيطالي)
محمد يوسف
الأهلي
كهربا
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