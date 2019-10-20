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عن السباب ضد النقاز.. كل ما قاله ميتشو بعد فوز على المقاولون
الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 00:26
ماذا قال زيزو عن تألقه الفترة الأخيرة مع الزمالك
هدفا فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز نابولي على فيرونا 2-0 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز أستون فيلا على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)
الزمالك
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