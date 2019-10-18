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هدف فوز غرناطة على أوساسونا 1-0 (الدوري الإسباني)
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 23:13
أهداف فوز باريس سان جيرمان على نيس 4-1 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز فرانكفورت على ليفركوزن 3-0 (الدوري الألماني)
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الدوري الإسباني
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