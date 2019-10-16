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أمير عبد الحليم يناقش قرار تأجيل القمة.. وحلول لاتحاد الكرة
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 01:59
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مصدر بالأهلي لـ في الجول: فايلر مصدوم من تأجيل القمة.. انتظرنا المباراة في القاهرة بجمهور
تقرير - ريال مدريد يرفض فكرة نقل الملعب ويرحب بالتأجيل.. وبرشلونة يترقب
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