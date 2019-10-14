محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري مع OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدفا تعادل فرنسا وتركيا (تصفيات يورو 2020)
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 23:29
فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
انظروا من عاد.. صلاح في تدريبات ليفربول استعدادا ليونايتد
16 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - مدرب كوسوفو يتحدث عن تدريب فايلر وحلم التأهل إلى يورو 2020
17 دقيقة |
أوروبا
صورة - أليسون وماتيب يعودان لتدريبات ليفربول قبل قمة يونايتد
37 دقيقة |
أوروبا
تعادل سري بين الكوريتين في مباراة تاريخية لأسباب غير كروية
ساعة |
آسيا
نادر شوقي لـ في الجول: الجونة مستعد لاستضافة القمة.. وهذا طلبنا حال تأجيلها
ساعة |
الدوري المصري
بعد مطالب حكومية.. استقالة اتحاد الكرة البلغاري بسبب العنصرية ضد إنجلترا
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
انظروا من عاد.. صلاح في تدريبات ليفربول استعدادا ليونايتد
تعادل سري بين الكوريتين في مباراة تاريخية لأسباب غير كروية
خبر في الجول – فرمان من ميتشو بعد "أنباء تأجيل مباراة الأهلي"
حوار في الجول - مدرب كوسوفو يتحدث عن تدريب فايلر وحلم التأهل إلى يورو 2020
نادر شوقي لـ في الجول: الجونة مستعد لاستضافة القمة.. وهذا طلبنا حال تأجيلها
الأكثر مشاهدة
1
يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12
2
خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة
3
لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
4
أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا