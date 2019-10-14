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نور الطيب: لا أشعر بالراحة للعب أمام أصدقائي
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 15:04
اللحظات الحاسمة في انتصار الزمالك على سبورتنج في نهائي إفريقيا
لحظة رفع الزمالك للقب إفريقيا لكرة اليد
أهداف اكتساح ألمانيا لإستونيا 3-0 بعشرة لاعبين
هدفا فينالدوم في فوز هولندا على بيلاروسيا 2-1
نور الطيب
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