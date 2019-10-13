هدفا فوز بلجيكا على كازاخستان 2-0 (تصفيات يورو 2020)

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 17:01

بلجيكا كازاخستان تصفيات يورو 2020

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