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طارق العشري يختار لاعبين تمنى أن يدربهم.. وآخر يجعله ينافس على المربع الذهبي
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 11:18
طارق العشري
حرس الحدود
في الدوري
طارق حامد
صلاح
أبو تريكة
بركات
تريزيجيه
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