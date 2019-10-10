محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي الدوري المصري
مسابقة التوقعات
الدوري مع OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
تعرف على مواعيد مباريات المصري وبيراميدز في الكونفدرالية
الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 01:28
المصري
الكونفدرالية
بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الزمالك: أريد مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة أو بتروسبورت بحضور الجمهور
5 ساعة |
إفريقيا
مرتضى يعلن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للزمالك
5 ساعة |
الدوري المصري
مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب
5 ساعة |
إفريقيا
أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون
6 ساعة |
إفريقيا
القيعي: التحكيم العقبة الرئيسية ضد الأهلي بدوري الأبطال.. ونتمنى مواجهة ريال مدريد يوميا
6 ساعة |
إفريقيا
القيعي: اعتزال أي لاعب شأن خاص به.. والبعض يفتعل المشاكل بسبب سير الأهلي بشكل جيد
6 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مواعيد مباريات مجموعة الأهلي في إفريقيا.. البداية والنهاية صعبة خارج الأرض
مواعيد مباريات مجموعة الزمالك المحتملة في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض
مرتضى: لا يوجد ديون على الزمالك لأي لاعب أجنبي.. وما حدث في قرعة إفريقيا غريب
مدرب بلاتينيوم لـ في الجول: سأحاول الفوز على الأهلي لإسعاد جماهير الزمالك
مازيمبي لـ في الجول: جينيراسيون أم الزمالك؟ نتمنى الفريق السنغالي.. هدفنا اللقب
الأكثر مشاهدة
1
لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
2
حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن
3
ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز
4
كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا