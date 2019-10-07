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أحمد السيد يروي كواليس حصوله على قميص ميسي
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 11:16
لاعب نادي مصر: المدرب أخبرنا بين الشوطين بسهولة الفوز على الزمالك
ماذا قال مدرب نادي مصر بعد التعادل أمام الزمالك؟
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