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أهداف فوز تشيلسي على ساوثامبتون 1/4 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 17:58
هدف فوز أرسنال على بورنموث 0/1 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز ولفرهامبتون على مانشستر سيتي 0/2 (الدوري الإنجليزي)
كل ما تريد معرفته عن بطولة إفريقيا للأندية.. وتتويج تاريخي منتظر ليد الزمالك
في إنجلترا
تشيلسي
ساوثامبتون
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