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كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم للكرة الطائرة ومشاركة منتخب مصر
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 13:47
ملخص فوز مونبلييه على موناكو 3-1 (الدوري الفرنسي)
رينا يتصدى لركلة جزاء أمام جنوى وينقذ ميلان
ملخص فوز فالنسيا على ديبورتيفو ألافيس 2-1 (الدوري الإسباني)
منتخب مصر
كرة طائرة
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