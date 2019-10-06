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رينا يتصدى لركلة جزاء أمام جنوى وينقذ ميلان
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 00:21
ملخص فوز فالنسيا على ديبورتيفو ألافيس 2-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز ميلان على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز كريستال بالاس على وست هام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز باريس سان جيرمان على أنجيه 4-0 (الدوري الفرنسي)
رينا
ميلان
جنوى
الدوري الإيطالي
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