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ملخص فوز ريفربليت على بوكا جونيورز 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)
الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 09:45
تركي آل الشيخ يلتقي مورينيو في السعودية
أهداف انتصار ريد ستار بلجراد على أوليمبياكوس 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
هدف انتصار باريس سان جيرمان على جالاتا سراي 1-0 (دوري أبطال أوروبا)
أهداف اكتساح بايرن ميونيخ لـ توتنام 7-2 (دوري أبطال أوروبا)
ريفربليت
بوكا جونيورز
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