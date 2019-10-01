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أهداف فوز يوفنتوس على باير ليفركوزن 3-0 (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 - 23:01
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
باير ليفركوزن
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