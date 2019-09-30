هدفا تعادل مانشستر يونايتد وأرسنال (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 22:54

في إنجلترا أرسنال مانشستر يونايتد

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