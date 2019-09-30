محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي الدوري المصري
مسابقة التوقعات
الدوري مع OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
استعراض في تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة كلوب بروج
الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 12:46
هدف نيمار في بوردو يخطف فوزا ثمينا لـ باريس سان جيرمان
كواليس دربي مدريد
تعرف على طريق المصري وبيراميدز.. وما الذي ينتظرهم في الكونفدرالية بدور الـ 32
تعرف على المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتصنيفهم.. وموعد القرعة
ريال مدريد
كلوب بروج
دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
#ليلة_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو: علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي
2 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
لاعب سيتي: عدم التركيز في دوري الأبطال = توديع البطولة
15 دقيقة |
أوروبا
زكريا السيد رئيسا لنادي إنبي
19 دقيقة |
الدوري المصري
أحمد ياسر لـ في الجول: نتطور يوميا مع إيهاب جلال.. طموحاتنا كبيرة للغاية
31 دقيقة |
الدوري المصري
بأمر فيفا.. كارديف يدفع 6 ملايين يورو من صفقة سالا
47 دقيقة |
أوروبا
ألعاب قوى - بسنت حميدة إلى نصف نهائي منافسات 200 متر في بطولة العالم
54 دقيقة |
رياضات أخرى
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
اتحاد الكرة: اخترنا البدري لتدريب المنتخب لأنه صاحب أقوى سيرة ذاتية بين المرشحين
أندية مصر توجت 3 مرات بعد رفض فرق مواجهتها في إفريقيا
ميتشو: لا نقبل توجيه اتهامات غبية للزمالك
لماذا أصبحت مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد باهتة
ريال مدريد يسعى لتجنب ما لم يحدث منذ 38 عاما أمام بروج
الأكثر مشاهدة
1
بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون
2
في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون
3
صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت
4
اتحاد الكرة لـ في الجول: كل المحاولات فشلت مع جينيراسيون
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا