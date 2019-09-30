هدف نيمار في بوردو يخطف فوزا ثمينا لـ باريس سان جيرمان

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 12:44

نيمار باريس سان جيرمان بوردو الدوري الفرنسي

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