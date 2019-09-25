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أهداف فوز أتالانتا على روما 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 21:12
روما
أتالانتا
الدوري الإيطالي
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