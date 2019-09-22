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تمريرة صلاح الحاسمة تضع ليفربول في المقدمة أمام تشيلسي
الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 17:49
هدف فوز سامبدوريا على تورينو (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز نابولي على ليتشي 4-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز روما على بولونيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل كريستال بالاس وولفرهامبتون 1-1 (الدوري الإنجليزي)
تشيلسي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
صلاح
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