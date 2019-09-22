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أهداف فوز ساسولو على سبال 3-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 16:30
أهداف فوز سوسيداد على إسبانيول 3-1 (الدوري الإسباني)
هدفا فوز إنتر على ميلان (الدوري الإيطالي)
ثنائية فوز غرناطة على برشلونة (الدوري الإسباني)
ملخص فوز لايبزج على فيردير بريمن 3-0 (الدوري الألماني)
ساسولو
سبال
الدوري الإيطالي
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