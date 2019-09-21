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ميدو يتوقع بطل الدوري المصري لموسم 2019/2020
السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:45
ميدو يطالب بتقليل فرق الدوري لإنقاذ الكرة المصرية
يا ترى كان هيبقى سعر ميدو كام لو محترف حاليا؟ ميدو يجيب
ميدو يجيب - لو معاك 100 مليون جنيه تشتري مين لفريقك من بره الأهلي والزمالك؟
ميدو
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