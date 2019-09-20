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ميدو يجيب - لو معاك 100 مليون جنيه تشتري مين لفريقك من بره الأهلي والزمالك؟
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 14:14
يا ترى كان هيبقى سعر ميدو كام لو محترف حاليا؟ ميدو يجيب
هدف فوز يونايتد على أستانا (الدوري الأوروبي)
أهداف فوز روما على إسطنبول باشاك شهير 4-0 (الدوري الأوروبي)
في الدوري
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ميدو
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