محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي الدوري المصري
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
خدمة في الجول - إلى جماهير الأهلي والزمالك.. كيف تذهب إلى ملعب برج العرب لحضور السوبر
الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 22:55
أهداف فوز سان جيرمان على ريال مدريد 3-0 (دوري أبطال أوروبا)
أهداف تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس 2-2 (دوري أبطال أوروبا)
أهداف فوز مانشستر سيتي على شاختار 3-0 (دوري أبطال أوروبا)
الأهلي
الزمالك
سوبر في الجول
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز
2 ساعة |
تقرير في الجول
بالقرب من شخصية ميتشو.. "التفكير أهم من الحديث"
2 ساعة |
تقرير في الجول
الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز
2 ساعة |
مصر
إيهاب جلال يوضح سبب فشل مفاوضاته لتدريب منتخب مصر
2 ساعة |
منتخب مصر
الاتحاد الأرجنتيني يناشد بتخفيض عقوبة ميسي
3 ساعة |
أمريكا
سوبر في الجول – تعرف على معلقي قمة الأهلي والزمالك
3 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فيديو في الجول – إلى جماهير الأهلي والزمالك.. كيف تذهب إلى برج العرب
بالقرب من شخصية فايلر.. لا مجال للدبلوماسية فقط الفوز
بالقرب من شخصية ميتشو.. "التفكير أهم من الحديث"
سوبر في الجول - عبد الله جمعة.. الإيمان بالفرصة الثانية
داخل رأس البدري.. كيف يفكر وكيف يلعب
الأكثر مشاهدة
1
انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي
2
خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات
3
شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت
4
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا