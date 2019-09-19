محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي الدوري المصري
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
مجدي عبد العاطي يختار أصعب مدرب يواجهه.. أجمل هدف شاهده وأكثر لاعب أمتعه
الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 16:46
مجدي عبد العاطي يحكي قصة الإصابة التي منعته من الانضمام للأهلي والزمالك
ماذا لو امتلك أسوان 100 مليون جنيه في ميزانية التعاقدات؟ مجدي عبد العاطي يجيب
مختار مختار يرشح شديد قناوي وخالد قمر للعودة لمنتخب مصر
في الدوري
مجدي عبد العاطي
أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على موعد المواجهات الرسمية الأولى لـ مصر مع البدري
11 دقيقة |
مصر
البدري بعد قيادة المنتخب: العدل طريقي للنجاح والكل سواسية
24 دقيقة |
مصر
رسميا - حسين عبد اللطيف مدربا لمنتخب مصر للسيدات
ساعة |
مصر
خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات
ساعة |
مصر
مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن
ساعة |
مصر
فيديو في الجول – لماذا بات البدري مدربا لمنتخب مصر
ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر
البدري بعد قيادة المنتخب: العدل طريقي للنجاح والكل سواسية
تعرف على موعد المواجهات الرسمية الأولى لـ مصر مع البدري
مدرب مصر – حسام البدري.. الرجل الآمن
خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات
الأكثر مشاهدة
1
انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي
2
شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت
3
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك
4
مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا