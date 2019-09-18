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أهداف تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس 2-2 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 23:02
يوفنتوس
أتليتكو مدريد
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