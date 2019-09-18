أهداف تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس 2-2 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 23:02

يوفنتوس أتليتكو مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

سوبر في الجول – طارق يحيى: ميتشو سيفاجئ الجميع.. ومعلول نقطة قوة الأهلي 53 دقيقة | مصر
المصري يكشف لـ في الجول تفاصيل الاجتماع مع إيهاب جلال ساعة | منتخب مصر
ساري بعد عودة أتليتكو: المباراة كانت في أيدينا.. نشعر بالمرارة ساعة | دوري أبطال أوروبا
5 أشياء تعلمناها من مواجهة سان جيرمان وريال مدريد.. قطعة أكملت أحجية توخيل وخطأ زيدان 2 ساعة | تقرير في الجول
زيدان: كورتوا؟ نحن جميعا في نفس القارب.. ولست قلقا من ضعف الدفاع 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: كنا رائعين في كل شيء ضد ريال مدريد.. انتصار مستحق 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك