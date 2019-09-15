محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
إفريقيا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز المصري على ماليندي 4-1 (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 18:23
أهداف فوز جينراسيون فوت على الزمالك 1/2 (دوري أبطال إفريقيا)
ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت (دوري أبطال إفريقيا)
هدفا تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري (الكونفدرالية)
طرد محمد النني في ظهوره الأول مع بشكتاش
المصري
ماليندي
في الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
وردة يشارك لأول مرة في هزيمة لاريسا
16 دقيقة |
المحترفون
شطة: أثق أن كهربا لن ينضم للأهلي في وجود الخطيب
26 دقيقة |
الدوري المصري
عبد الحفيظ: يجب التغلب على كل الصعوبات في إفريقيا.. لسنا في "شهر عسل"
28 دقيقة |
الدوري المصري
ديسمبر ناري ينتظر الأهلي والزمالك
28 دقيقة |
مصر
رسميا - الترجي بطلا لإفريقيا.. لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد
34 دقيقة |
إفريقيا
رئيس بعثة الأهلي: الخطيب حاول بث مباراة كانو سبورت حتى قبل موعدها بساعة
40 دقيقة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
رسميا - الترجي بطلا لإفريقيا.. لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد
ديسمبر ناري ينتظر الأهلي والزمالك
إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون
الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته
الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته
الأكثر مشاهدة
1
انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي
2
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك
3
شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت
4
بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا