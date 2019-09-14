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أهداف فوز ليفربول على نيوكاسل 1/3 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 14 سبتمبر 2019 - 15:38
أهداف فوز ريال مدريد على ليفانتي 2/3 (الدوري الإسباني)
ماذا يحدث لو قرر ناد العفو عن لاعبه بعد إخطار اتحاد الكرة بإيقافه؟
فالكاو يسجل هدف انتصار جالاتاسراي على قاسم باشا
ليفربول
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بالفيديو - الزمالك يحافظ على فرصته بالأبطال رغم الخسارة في السنغال
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