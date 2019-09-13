محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ماذا يحدث لو قرر ناد العفو عن لاعبه بعد إخطار اتحاد الكرة بإيقافه؟
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 23:34
كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته
إيهاب جلال الهجومي.. ماذا يميزه عن باقي المرشحين لتدريب مصر؟
واجهنا علي ماهر بأسئلة صعبة عن تاريخ الدوري.. يا ترى هيعرف يجاوب؟
سألنا مجدي عبد العاطي مدرب نادي أسوان أسئلة عامة عن الدوري المصري ودي كانت الإجابات
اتحاد الكرة
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت ناااااااري
3 ساعة |
مصر
كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال
3 ساعة |
المحترفون
تاريخ ذهبي مُبشر لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي غينيا الاستوائية والسنغال
3 ساعة |
إفريقيا
بالفيديو – تعادل سلبي لكن كل الإثارة حدثت في مواجهة مايوركا وبلباو
4 ساعة |
أوروبا
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه
4 ساعة |
الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك
4 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تاريخ ذهبي مُبشر لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي غينيا الاستوائية والسنغال
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه
حرس الحدود.. وحافة الهاوية
حوار في الجول – الجنايني: لن أكيل بمكيالين.. وشيئان حددتهما للدوري
رسميا - السوبر في برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع
الأكثر مشاهدة
1
خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي
2
بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية
3
عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت
4
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا