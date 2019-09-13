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سألنا مجدي عبد العاطي مدرب نادي أسوان أسئلة عامة عن الدوري المصري ودي كانت الإجابات
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 16:16
مؤمن زكريا يفجر مفاجأة ويقرأ رسالته الخاصة للخطيب على الهواء
مؤمن زكريا: لن أختم مشواري في أي نادي غير الأهلي
مؤمن زكريا يكشف تفاصيل اتصال شيكابالا به بعد نهائي الكأس
مجدي عبد العاطي
أسوان
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