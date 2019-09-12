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عكس كل الأراء.. مجدي عبد العاطي يريد مدربا أجنبيا لمنتخب مصر والسبب؟
الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 19:13
مصر
مدرب مصر
مجدي عبد العاطي
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