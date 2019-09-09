هدفا فوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية (تصفيات يورو 2020)

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 22:44

ألمانيا أيرلندا الشمالية

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