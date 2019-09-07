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ملخص فوز كوسوفو على التشيك 2-1 (تصفيات يورو 2020)
السبت، 07 سبتمبر 2019 - 17:04
ما الذي يميز حسن شحاتة عن غيره من المدربين لقيادة منتخب مصر؟
أهداف فوز بلجيكا على سان مارينو 4-0 (تصفيات اليورو)
ملخص فوز كرواتيا على سلوفاكيا 4-0 (تصفيات اليورو)
أهداف فوز هولندا على ألمانيا 4-2 (تصفيات اليورو)
كوسوفو
التشيك
تصفيات يورو 2020
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