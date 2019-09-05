ملخص فوز منتخب فلسطين على أوزبكستان 2-0 (تصفيات آسيا لقطر 2022)

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 18:23

فلسطين أوزبكستان

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