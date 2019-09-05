محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي الدوري المصري
مسابقة التوقعات
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
دوري الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
الدوري المصري
أوروبا
رياضات أخرى
دوري أبطال أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
المحترفون
السعودية
الوطن العربي
في روسيا
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
مصر 2019
أقسام خاصة
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
تقرير في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري مع OPPO
Menu
ملخص فوز منتخب فلسطين على أوزبكستان 2-0 (تصفيات آسيا لقطر 2022)
الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 18:23
كهربا يعلن انتقاله لفريق جديد في يناير
كهربا يتعجب من غضب جماهير الزمالك منه
كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنتقل لناد جديد في يناير
معلول: لا تقلقني مشاكل فايلر مع التوانسة
فلسطين
أوزبكستان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - لست قلقا من شبح مانشستر سيتي.. ونريد الظهور بشكل أفضل
5 دقيقة |
أوروبا
كاراجير: سواريز كلّف ليفربول خسارة الدوري الإنجليزي.. ولم نصدق قيمة بيع توريس
ساعة |
أوروبا
سوبر في الجول - نادر السيد يوضح مميزات وعيوب عواد والشناوي.. ونصيحة لهما قبل القمة
ساعة |
مصر
تقرير: يوفنتوس رفض ضم داني ألفيش في الصيف
ساعة |
أوروبا
علي معلول.. المهاجم الذي خدع الجميع
ساعة |
تقرير في الجول
حمدي النقاز.. الظهير العصري كما يجب أن يكون
ساعة |
تقرير في الجول
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تشكيل الأهلي المتوقع – فتحي ظهير أيمن.. ومفاضلة من فايلر في مركزين
تشكيل الزمالك المتوقع - مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومفاضلة من ميتشو في مركزين
الأهلي.. ترانزيت الغموض
الزمالك.. هل وجد القطعة المفقودة؟
سوبر في الجول - نادر السيد يوضح مميزات وعيوب عواد والشناوي.. ونصيحة لهما قبل القمة
الأكثر مشاهدة
1
انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي
2
خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات
3
شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت
4
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا