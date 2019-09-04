أهداف رائعة في لاماسيا لفاتي لاعب برشلونة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 11:04

برشلونة فاتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد الميركاتو – بايرن.. "الأغنياء المتحفظون" وعملية إعادة البناء من جديد 16 دقيقة | أوروبا
اسكواش - فرج والوليلي على رأس المصريين المشاركين ببطولة الصين المفتوحة 34 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – معروف يوسف يقترب من المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم بن عرفة وماركيزيو.. 20 لاعبا حرا بعد نهاية سوق الانتقالات ساعة | أوروبا
كيف يعوض جوارديولا إصابة لابورت.. 3 خيارات مطروحة أحدهم تمت تجربته ساعة | تقرير في الجول
حرس الحدود: صفقة أحمد جعفر تعثرت لأسباب مالية 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك